Niedereschach Chor kämpft mit "Querschlägen"

Gleich drei langjährige Sängerinnen, alles Unternehmerfrauen aus Fischbach, wurden bei der Hauptversammlung des Kirchenchors geehrt. Seit 55 Jahren aktiv dabei sind Anneliese Friedel und Hannelore Seemann. Seit 25 Jahren singt Luzia Schlenker in Fischbach, zuvor war sie bereits in ihrer Heimatgemeinde in Stetten aktiv. Für die drei geehrten Frauen gab es neben vielen lobendenden Worten Blumen und die entsprechenden Urkunden.

Der Kirchenchor Cäcilienverein Fischbach ist der älteste Fischbacher Verein. Aufzeichnungen aus alten Kirchenbüchern belegen, dass der Chor mit Sicherheit schon 1843 existiert hat. Der Verein bringt sich in Fischbach nicht nur im kirchlichen Bereich ein, sondern ist bei vielen weltlichen Anlässen wie bei der Fastnacht, beim Münzerfest und auch bei Sitzungen der Vereinsgemeinschaft immer mit dabei.