Niedereschach Carolin Lazar ist jetzt an der Spitze

Nur Positives konnte auch Steffi Fischer in ihrem Kassenbericht vermelden, nachdem nach Gegenüberstellung der Ein- und Ausgaben ein Überschuss von 1469 Euro in der Vereinskasse verblieben war. Grund genug für Ortsvorsteher Werner Reich, die seit vielen Jahren tolle Zusammenarbeit der Gymnastikfrauen lobend herauszustellen. Zum Ausscheiden der Vorsitzenden vermerkte er, dass es in dieser harmonischen Umgebung verständlich sei, wenn sich eine langjährige Vorsitzende irgendwann zurückziehen möchte und auch gewährleistet sei, dass es mit dem Verein so weiterläuft.

Die Laudatio gibt’s in Versform

Übrigens seien die Gymnastikfrauen auch der einzige Verein, der eine Dorffasnet in Kappel auf die Beine gestellt habe, was er ihnen besonders hoch anrechne, da es in Kappel sonst keinerlei närrischen Aktivitäten gebe.

Mit einem Gutschein über eine Hotelaufenthalt und einer Laudatio in Versform wurde abschließend die langjährige, verdienstvolle Vorsitzende von ihrer Stellvertreterin Ulrike Geppert aus dem Kreis der Vorstandsmitglieder verabschiedet.