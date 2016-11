Niedereschach Bürgermeister und Ortsvorsteher zu Besuch bei Dast-tec

Begeistert zeigten sich Ragg und Engesser davon, dass Staiger neben seiner Unternehmertätigkeit nach wie vor die Zeit findet, sich als aktiver Musiker bei der Musik- und Trachtenkapelle Schabenhausen, beim Mofarennen in Fischbach oder der Guggenmusik Ohrwürmer einzubringen. Auch sonst unterstütze Staiger die Vereine.

Hintergrund: Die Firma DAST-tec ist Hersteller von Einzelteilen und Kleinserien. Tätig ist das Unternehmen in den Bereichen Maschinen-, Werkzeug- und Formenbau, Luft- und Raumfahrt sowie in der Medizintechnik. Eine der Stärken liegt in der Herstellung von komplexen Freiformgeometrien mit kleinsten Werkzeugen. Der Betrieb schrieb nach Angaben von Daniel Staiger von Anfang an schwarze Zahlen, was neben dem Erfahrungsschatz von Staiger auch dem ersten Mitarbeiter, Bernd Kratt, zu verdanken sei. Aber auch der vorhandene familiäre und private Rückhalt in dem doch sehr turbulenten ersten Jahr sei von entscheidender Bedeutung gewesen.

Beruflich startete Daniel Staiger 1999 mit einer Ausbildung bei der Firma Weißer und Grießhaber, 2005 besuchte er die Meisterschule und bildete sich weiter zum Handwerksmeister, Fachrichtung Feinmechanik. 2006 folgte der Einstieg in das Familienunternehmen Formenbau Staiger, wo Daniel Staiger, dank Udo Staiger, alle Türen offen standen, sich in viele Richtungen weiterzubilden. 2013 folgte dann der Sprung in die Selbstständigkeit.