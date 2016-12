Niedereschach Bürgermeister spielt für Senioren

Mit Blick auf den Tag der Menschenrechte am 10. Dezember ging Pfarrer Schleicher speziell auf die große Not von Familien und vor allem von Müttern im besetzten Palästina ein. Nacht für Nacht würden palästinensische Familien aus dem Schlaf gerissen. Kinder und Jugendliche würden verhaftet und meistens ohne Anklage über mehrere Monate in israelischen Militärgefängnissen festgehalten. Psychischer Druck und nicht selten auch Folter, um Geständnisse zu erpressen, gehörten zu den gängigen Methoden. Allein in den zurückliegenden zwölf Monaten seien es über 1000 Kinder und Jugendliche gewesen, erläuterte Pfarrer Schleicher.

Er berichtete von Müttern, die das mehrfach erlebt und ihm dies bei seinen letzten Reisen in die besetzten Gebiete erzählt hätten.

Pfarrer Schleicher wies darauf hin, dass das Friedenslicht von Bethlehem in allen Kirchen der Seelsorgeeinheit "An der Eschach" in der ganzen Weihnachtszeit brenne und mit einer mitgebrachten Laterne dort abgeholt werden könne. Ein Informationsflyer zum Friedenlicht liegt dort aus.

Nicht nehmen ließ es sich die KjG, den Adventsnachmittag mit einem Tanz zu bereichern. Regelrecht begeistert waren die Senioren danach von der Musik von Werner Reich, der mit seinen alten, den Senioren aus der Jugendzeit bekannten Liedern viel Freude in die Herzen der betagten Menschen brachte. Dabei wurde überdeutlich, wie wichtig vielen Senioren dieses gemeinsame Singen, wie sie es aus ihrer Jugendzeit kennen, ist.