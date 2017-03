Niedereschach Bürgermeister schmettert Forderung Lamparters ab

Konkret hatte Lamparter damals den Bürgermeister gefragt, was es mit den Ortsterminen und Besichtigungen mit Baufirmen und Behördenvertretern auf sich habe, die im Bereich Holderäcker stattgefunden hätten – und weswegen er von mehreren Bürgern angesprochen worden sei. Ragg hatte geantwortet, die Gemeinderäte wüssten, worum es gehe, da dies in nichtöffentliche Sitzung behandelt worden sei.

Ragg hatte seinem zweiten Stellvertreter vorgehalten, er finde es schade, wenn dieser einen Sachverhalt aus einer nichtöffentlichen in eine öffentliche Sitzung trage. Diesen Vorwurf solle Martin Ragg zurücknehmen, forderte Lamparter in der Sitzung am Dienstagabend. Seines Wissens nach sei nie in einer nichtöffentlichen Sitzung über dieses Thema gesprochen worden, weswegen er diesen schwerwiegenden Vorwurf nicht auf sich sitzen lassen könne. "Da die Gemeinde bekanntlich bemüht ist, im Rahmen der Möglichkeiten, die das Land den Kommunen momentan biete, neues Bauland zu schaffen und dies allen Gemeinderäten bekannt ist, glaube ich Ihnen nicht, dass Sie nichts davon gewusst haben oder halt nicht wissen haben wollen und dies als Bürgermeisterstellvertreter", konterte Ragg umgehend. Um Grundstücksspekulationen zu verhindern, könne er es nicht nachvollziehen, dass Lamparter solche Diskretionen öffentlich ausplaudere.

Lamparter entgegnete, der Schriftführer der Gemeinde habe in den Protokollen der vergangenen nichtöffentlichen Sitzungen keinen Satz darüber gefunden habe, der eine Bautätigkeit im Bereich Breiteweg und Holderäcker betreffe – und deshalb könne er Raggs Antwort so nicht akzeptieren.