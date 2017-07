Niedereschach Bürgermeister Ragg entzündet das olympische Feuer

Niedereschach (alb). Im kleineren Rahmen findet in diesem Jahr das Eschach-Festival statt. Eigentlich wäre es gemäß dem zweijährigen Rhythmus gar nicht an der Reihe gewesen. Doch aufgrund der vielen Nachfragen hat sich Hallenmanager Andy Haberer entschlossen, die bereits im vergangenen Jahr beteiligten Vereine wieder mit ins Boot zu nehmen und das Event ohne die große Bühne mit den Gala-Veranstaltungen zu organisieren. Das kleine Festival könne in familiärere Atmosphäre über die Bühne gehen, so Haberer. In diesem Jahr ist der Eintritt frei.