Niedereschach Bürgermeister: "Bei uns läuft das hervorragend"

Niedereschach plane für die Sanierung des Schulgebäudes, das in den 1960er gebaut und damals sogar mit einem Architekturpreis ausgezeichnet worden war, aufgeteilt in zehn verschiedene Bauabschnitte, rund 13 Millionen Euro zu investieren. Einen Zuschuss vom Land gebe er allerdings nur für den geplanten Neubau eines Erweiterungsteils. Selbst bei einem Abriss der Schule und Neubau, der die Gemeinde finanziell völlig überfordern würde, gäbe es keinen Zuschuss vom Land.

Bei der kreisübergreifend mit Deißlingen so erfolgreich funktionierenden Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar, sei es so, dass die Klassen fünf bis sieben in Deißlingen und die Klassen acht bis zehn in Niedereschach unterrichtet werden. Der Sitz der Schulleitung sei in Niedereschach. Die Gemeinde Deißlingen habe bereits kräftig in die Sanierung ihrer dortigen Schule investiert und tue es noch immer. In Niedereschach habe der Gemeinderat durch seinen wegweisenden Beschluss, die Schule Zug um Zug zu sanieren, die Weichen in die richtige Richtung gestellt.