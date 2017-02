Niedereschach Bürger sollen Bedarf anmelden

Er appellierte jüngst im Gemeinderat und im Ortschaftsrat an die Anwesenden, in ihrem Bekannten- und Freundeskreis auf die Wichtigkeit eines Glasfaseranschlusses in einigen Jahren hinzuweisen. Wenn nun vom Zweckverband die einzelnen Haushalte und Firmen angeschrieben werden, sei es wichtig, dass der Bedarf angemeldet werde. Der Glasfaseranschluss sei eine Chance für eine positive Entwicklung. Zudem, so Ragg, bedeute ein Glasfaseranschluss für jede Immobilie eine Wertsteigerung beim Hausverkauf, auch bei der Vermietung könne dies Vorteile bringen. Bevor jemand von Grund auf ablehne, bittet Ragg darum, dass man sich mit Ratshausmitarbeiter Andreas Meyer (Telefon 07728/6 48 22) in Verbindung setze. Er ist im Rathaus der Fachmann für den Glasfaseranschluss.

Seitens des Zweckverbandes werde man in naher Zukunft auf alle Betroffenen zukommen oder habe dies bereits getan. Damit auch eine entsprechende Signalwirkung von dem Projekt ausgehe, brauche man eine große Anzahl an Anschlussnehmern. Es wäre ärgerlich, wenn aus Unkenntnis der eine oder andere Bürger sage, er brauche den Anschluss an das Glasfasernetz nicht und wolle nicht mitmachen. Ragg ist sicher, dass der Bedarf in wenigen Jahren vorhanden ist.

Die Nachfrage werde automatisch kommen und der Glasfaseranschluss gefordert werden. Später sei es wesentlich schwieriger und auch kostenaufwendiger, das Glasfasernetz zu verlegen.