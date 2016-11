Niedereschach Brilliantes Konzert setzt Schlusspunkt

Niedereschach. Und zwar hinter ein ereignisreiches und von einer Vielzahl von großartigen Veranstaltungen geprägten Jahr 2016. Dabei nahm der Musikverein die begeisterten Konzertbesucher in einer "Zeitkapsel" mit auf eine beeindruckende musikalische Zeitreise durch die vergangenen 125 Jahre und auch in die Zukunft.

Eine Reise, die musikalisch bis in die weiten Sphären des Weltraumes führte. Ein ganz dickes Kompliment gebührt dem einmal mehr glänzend disponierten Dirigenten der "Harmonie", Thomas Solt, für die gelungene Auswahl und Einstudierung der Konzertstücke. Solt hat dabei im Vorfeld eifrig das Notenarchiv der "Harmonie" durchforscht und erinnerungsträchtige Titel ausgewählt, die bestens zu den Musikern der Jubiläumskapelle passten. Eine Kapelle, die am Samstagabend mit ihren 125 Jahren frischer denn je wirkte und sich in der Tat "gut gehalten" hat und gestärkt von den vielen Jubiläumsveranstaltungen das ganze Jahr über voller Zuversicht die Reise durch die nächsten 125 Jahre antreten darf. Eröffnet wurde der Konzertabend jedoch nicht von der Jubiläumskapelle, sondern von der erst im September dieses Jahres neu gegründeten Jugendkapelle Dauchingen/Niedereschach.

Unter der Leitung von Dirigent Markus Kurz hatte die Jugendkapelle in kurzer Zeit eigens für das Konzert am Samstagabend mit der "Overture Espanol" von John Higgins und dem ersten und vierten Satz aus Jacob de Haans "Dakota" zwei Stücke einstudiert und zeigte dabei auf, welches musikalische Potenzial in der neu gegründeten Jugendkapelle schlummert. "Blasmusik in Bestform" bot danach die Jubiläumskapelle. In gekonnter Manier eingestimmt wurden die Konzertbesucher auf die einzelnen Titel von den beiden Ansagerinnen Mechthilde "Meggi" Müller und Carolin Stange. Zur Eröffnung brachte das Stück "O Vitinho" von Francisco M. Neto, arrangiert von S. Rundel, die beschwingte Heiterkeit Portugals in die Eschachhalle. Beim Titel "The last oft he Mohicans" von Trevor Jones und Randy Edelmann, arrangiert von Erik Mast, glänzte Monika Solt mit einem Blockflötensolo. Den Glanz der Weltstadt Paris verbreitete das Orchester beim Stück "Paris Montmartre" von Hubert Giraud, arrangiert von Toshio Mashima, wobei Annette Neurath mit ihrem Akkordeonsolo das musikalische "Sahnehäubchen" lieferte. Beim "Defying Gravity" von Steven Reineke hob das Orchester durch verschiedene Zeitzonen in den Weltraum ab. Die musikalische Hauptrolle beim "The Children of Sanchez" aus den 70er Jahren von Chuck Mangione, arrangiert von Luc Vertommen, spielte Bernd Riedlinger mit einem gekonnten Trompetensolo. Ebenso "lebendig" gestaltete sich das "Hornfestival" von Kurt Gäble, bei dem das Hornregister, mit Samira Schaumann, Markus Vosseler, Elmar Glatz, Benedikt Roming und David Stange eindrucksvoll aufzeigte, dass das Horn ein wunderbares Instrument ist. Mit den Titeln "Legends of Gold in Green" von Thomas Doss und dem "Concerto for Drumset and Concert Band" bei dem Johannes Singer sogar mit Zwischenapplaus gefeiert wurde, endete der offiziell Teil des Konzert. Ohne zwei lautstark und mit viel Beifall geforderte Zugaben, die gerne gewährt wurden, durfte die Jubiläumskapelle die Bühne nicht verlassen. Der Vorsitzende der "Harmonie", Markus Vosseler, der zu Beginn die Konzertbesucher herzlich begrüßt hatte, nahm seine Ausführungen am Ende des Konzertes zum Anlass, allen zu danken, die zum Gelingen des Konzert beigetragen haben. Mit dem Musiker Elmar Glatz, konnte Vosseler zudem einen wichtigen Musiker ehren.