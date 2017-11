Niedereschach Blaskapellen beherrschen die Sprache der Emotionen

Nach der Pause knüpfte die heimische "Harmonie" nahtlos an die glänzende Darbietung der Stadtkapelle Mühlheim an. Die Gastgeberkapelle eröffnete ihren Konzertteil mit den Titeln "Choreography" von Robert Sheldon, "Jesus Christ Superstar" von Andrew lloyd Webber und "Folk Song Suite No. 2" von Fridyes Hidas. Mit den Stücken "Into the Raging River" von Steven Reineke und "Memories of Henry Mancini" von Henry Manchini, Hal David und Johnny Mercer endete der Konzertteil des MV "Harmonie" Niedereschach. Auch dieses Orchester durfte die Bühne erst nach zwei Zugaben verlassen.