Niedereschach Bis in die Morgenstunden gefeiert

Seit 2000 führe man diese Treffen durch und keiner möchte diese mehr missen. Nach dem Besuch in Weißers Floraparadies und dem dortigen Genuss von Kaffee und einer Vielzahl von hausgemachten Kuchen, ging es weiter nach Schömberg. Dort wurde in einem Lokal am Stausee der gemeinsame Abschluss einen gelungenen Tages gefeiert und dies bis in die früheren Morgenstunden. Denn die Siebers haben – und das wissen insbesondere viele Weggefährten von Otto Sieber – nicht nur eine "gesellige Ader", sondern auch ein beachtliches "Sitzfleisch".