Niedereschach Betriebe froh über jede Bewerbung

Alle drei Handwerker wiesen darauf hin, wie schwer es zwischenzeitlich sei, gute Handwerker zu finden. Gerade auch was Auszubildende anbelange, habe man sehr viel Wechsel und finde nur sehr schwer Nachwuchs. Man arbeite auch eng mit Schulen zusammen. Hin und wieder komme es so auch zu einem Praktikum von jungen Menschen in den verschiedenen Handwerksberufen. Fliesenlegermeister Armin Thieringer erläuterte, wie vielfältig der Beruf des Fliesenlegers sei. Er sei froh, dass gute Kontakte zu den Schulen und den von dort kommenden Praktikanten bestehe.

Was die Ausbildung im Fliesenbereich anbelange, habe man sich von einem Projekt in Geislingen an der Steige einiges abschauen können: Als guter Handwerksbetrieb müsse man eine gewisse Strahlkraft haben, um überhaupt noch Auszubildende zu finden. "Junge Menschen die mit Leib und Seele Handwerker sind, werden immer seltener", so Thieringer. In der Regel sei es so, dass von fünf Auszubildenden lediglich einer übrig bleibe. Im Grunde genommen sei man froh über jede Bewerbung.

Mit den Gemeinderäten und dem Bürgermeister wurde länger darüber diskutiert, woran es wohl liege, dass junge Menschen sich nicht mehr für Handwerksberufe interessieren. Dies gelte nicht nur für die Bereiche Maurer, Fliesenleger oder Ofenbauer, sondern auch für die Bereiche Metzger und Bäcker und andere handwerkliche Berufe.

Bürgermeister Martin Ragg dankte den Unternehmern für die Einladung und die Informationen. Er sei beeindruckt, wie die drei Betriebe an die nicht einfache Thematik herangehen. Die Gemeinde Niedereschach freue sich darüber, was in der ehemaligen Tupperhalle auf die Beine gestellt wurde.