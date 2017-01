Niedereschach Besuchern ist Freude anzusehen

Niedereschach (alb). In die Herzen der Bewohner des von der Caritas betriebenen Pflegeheims am Eschach, den Menschen aus dem Betreuten Wohnen und der anderen Gäste spielten sich kürzlich die Mitglieder des Mundharmonika-Treffs Donaueschingen. In dessen Reihen musiziert auch der Niedereschacher Eberhard Glatz. Er hat den gelungenen Konzertauftritt des Mundharmonika-Treffs Donaueschingen in der Cafeteria des Pflegehauses in die Wege geleitet.

Es war eine Freude zu erleben, wie die teils schwerkranken und pflegebedürftigen Menschen während der musikalischen Vorträge bei vielen altbekannten Melodien die Freude im Gesicht anzusehen war und sie sogar mitsangen und -summten. Das musikalische Programm umfasste leichte Unterhaltungsmusik bis hin zu alten Schlagern. Konzerte, wie nun vom Mundharmonika-Treff Donaueschingen, bereichern immer wieder den Alltag der Menschen im Pflegeheim. Entsprechend dankbar zeigte sich auch der Leiter des Pflegehauses für den von Eberhard Glatz vermittelten Konzertauftritt.

Im Mundharmonika-Treff Donaueschingen musizieren elf Musiker aus der Umgebung. Sie kommen vom Bodensee, aus der Freiburger Gegend, Hüfingen, Geisingen, Brigachtal, Schwenningen und aus Niedereschach. Sie treffen sich alle vier Wochen zum Proben in Donaueschingen, daher der Name Mundharmonika-Treff Donaueschingen.