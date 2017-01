Niedereschach Besucherinnen lauschen Erzählungen über Patenkind

Von der Arbeit in der Einrichtung von Schwester Lucia war Werner Reich so begeistert, dass für ihn schon jetzt feststeht, wieder einmal dorthin zu kommen und eine Woche mitzuhelfen. Ihren Besuch in Sape verbanden Werner und Katja Reich mit einer anschließenden Rundreise durch das östliche Brasilien und weilten dabei unter anderem in Rio de Janeiro und bei den berühmten Iguacu-Wasserfällen. Auch von dieser Rundreise zeigten sie beeindruckende Bilder.

Für 300 Euro jährlich kann man eine Patenschaft für ein Kind aus einem Armenviertel von Sape übernehmen und ermöglicht ihm hiermit unter anderem den Besuch von Schulunterricht oder eine Ausbildung. Seitens des Fördervereins "Amigos de Alemanha – Kinderträume" konnten bereits 38 solcher Patenschaften vermittelt werden, informierte Werner Reich.