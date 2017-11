Niedereschach Besucher genießen "Balsam für die Seele"

Ganz so, wie sich dies "Sempre tu"-Gitarrist Gerhard Feyer bei der Begrüßung gewünscht hatte, ließen sich die Besucher in der Kirche von der dargebotenen neuen geistlichen Musik, meditativen Impulstexten, begleitenden Bildern und der passenden Lichtstimmung berühren. "Zu Gott können wir kommen und durchatmen. Er ist der, der uns atmen lässt. Du bist von Gott gesegnet, immer und überall und in allen Lebenslagen", so der Tenor des ersten meditativen Impulses an diesem Abend. Wer sich auf die Texte und Lobpreislieder einließ, der vermochte aus der Enge des Alltages ausbrechen und den "Balsam für die Seele" mit nach Hause zu nehmen. Dazu passte auch der abschließende "Anti-Stress-Psalm" von Petra Heini.

Lang anhaltender Applaus

Ein besonderes Dankeschön ging zum Schluss an den Jugendchor aus Gutmadingen und dessen Leiterin Elke Ringwald-Speck für das gemeinsame Musikprojekt. Im Gegenzug gastierte "Sempre tu" am Sonntagabend zusammen mit dem Jugendchor in der Gutmadinger Kirche. Das Thema der Auszeit dort lautete: "Träume".