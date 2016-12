Niedereschach Besonders weihnachtliches Flair

Niedereschach-Schabenhausen (alb). Wie schon in den Vorjahren hatte die Musik- und Trachtenkapelle Schabenhausen auch in diesem Jahr die ganze Bevölkerung am Nachmittag des 24. Dezembers zu einem weihnachtlichen Konzert auf dem Platz bei der Schlierbachhalle in der Schabenhauser Ortsmitte eingeladen.