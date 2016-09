Niedereschach Beschlüsse "mit Luft nach oben"

Einigkeit habe unter den Teilnehmern auch darin bestanden, dass die Milchviehhalter das Marktrisiko nicht wie bisher alleine tragen können und hier mehr Bewegung von den Molkereien eingefordert wird. "Für uns bedeuten diese Beschlüsse, dass nach wie vor Bewegung in der Diskussion ist und wir weiter Druck machen werden, damit die Interessen Berücksichtigung finden. Die letzten Monate haben uns gezeigt, dass selbst sehr konkrete Beschlüsse nicht schnell genug umgesetzt werden können, wenn an entscheidender Stelle blockiert wird und andererseits aber auch, dass vermeintlich Unmögliches durchgesetzt werden kann, wenn der Druck groß genug ist", so Schleicher. So hätte es auch das zweite EU-Hilfspaket mit seiner Verknüpfung an mengenreduzierende Maßnahmen ohne diesen Druck nicht gegeben.

Anerkennung fand bei allen Teilnehmern die Verdoppelung der nationalen Mittel im Rahmen des EU-Hilfspakets und seine Bindung an mengenreduzierende Maßnahmen. Die Umsetzung soll aktuell im Bundesministerium erarbeitet werden: Vorgesehen ist, dass Betriebe, die ihre Milchmenge (mit Blick auf die Zukunft) nicht erhöhen, eine Art Milchgeldzuschuss erhalten sollen. 50 Prozent dieses Zuschusses sollen als Vorschusszahlung mit Antragsstellung ausbezahlt werden können, um schneller Liquidität auf die Höfe zu bringen.

Der BDM setze zudem darauf, dass in einen künftigen Branchendialog auch die Milchviehhalter einbezogen werden, die eigenständig neue Krisenkonzepte erarbeitet haben. "Es wäre paradox, nur Verbände am Gespräch zu beteiligen, die grundsätzlich alles belassen wollen wie es ist und nur immer neue öffentliche Hilfsgelder einfordern, obwohl klar ist, dass das keine tragfähige Lösung für die Zukunft ist", erklärt Schleicher.