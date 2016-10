Niedereschach Berge und Täler in Öl und Acryl

Niedereschach. Die Kunstschule Hohenstein ist eine private Kunstschule, die in 16 Jahren zu einer überregional angesehenen Bildungseinrichtung gewachsen ist. Im Januar 2013 ist die Kunstschule in die ehemalige Fabrik in der Spaichinger Straße in den Rottweiler Stadtteil Neufra umgezogen. Die 320 Quadratmeter großen Räumlichkeiten bieten viel Raum für künstlerisches Schaffen.

Die nun zu sehende Ausstellung der Kunstschule Hohenstein im Rathaus Niedereschach zum Thema "Landschaft" präsentiert Schülerarbeiten in einer Vielzahl an unterschiedlichen Formaten und Techniken – gegenständlich und abstrakt.

Die Kursteilnehmer der Kunstschule haben sich über längere Zeit hinweg mit dem Thema Natur und Landschaft auseinandergesetzt: Bilder in Öl und Acryl, mit Pigmenten und Spachtelmasse, Marmormehl und Lackfarben, Aquarelle, Zeichnungen und Collagen sind entstanden.