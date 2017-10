Niedereschach Bereits drei Grundstücke fest verplant

Niedereschach. Mit dabei war das Unternehmerehepaar Elisabeth und Anton Ferentschik. Deren Firma Ferentschik CNC-Drehteile ist das erste Unternehmen, das sich im neuen Gewerbegebiet ansiedelt. Bereits Ende November möchte die Firma dort in das Betriebsgebäude mit rund 450 Quadratmetern Produktionsfläche plus Büroräume einziehen.

Ragg und Engesser gingen in ihren Ansprachen dabei auf die Planungen für das Gewerbegebiet zurück und betonten im Einklang, dass es ein langer und hürdenreicher Weg war, bis nun die Erschließung erfolgen konnte.

Vom Grunderwerb bis zur jetzt erfolgten Umsetzung habe es mehrere Jahre gedauert. "Kommunalpolitisch war die Umsetzung dieser Erweiterung kein leichtes Unterfangen", so Ragg. Es habe sich aber gelohnt, zumal im neuen Gewerbegebiet nun auch der für die ansiedelnden Firmen so enorm wichtige Glasfaseranschluss vorhanden ist, ebenso wie ein Erdgasanschluss. Inklusive Grunderwerb habe die Gemeinde knapp eine Million Euro in das Gewerbegebiet investiert. Geld, das nun nach und nach durch den Verkauf der Gewerbegrundstücke wieder in die Gemeindekasse zurückfließen soll. Neben dem von der Firma Ferentschik erworbenen Grundstück, das bereits bebaut wird, sind bereits zwei weitere Grundstücke an heimische Betriebe fest verplant. Weitere Gespräche mit anderen interessierten Firmen seien am Laufen, so Ragg, der sich wie Engesser über die rege Nachfrage sehr freut.