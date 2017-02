Niedereschach Beliebte Kickferien wieder in Planung

Aktuell laufen die Vorbereitungen für den Sommer. Die erste Gruppe ist für vier Tage vom 31. Juli bis 3. August terminiert, die zweite Gruppe vom 7. bis zum 10. August. Das Camp wendet sich an Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis 14 Jahren. Die Veranstaltung zählt zu den erfolgreichsten Fußballschulen in der Region, weil das Konzept ohne Leistungsdruck auskommt. Von Montag bis Donnerstag, jeweils von 10 bis 16 Uhr, wird kindgemäßes und altersgerechtes Trainingsprogramm für alle Leistungsstufen angeboten. Mit einem Rasenplatz, Kunstrasenplatz und Kleinspielfeld-Rasen bietet der FC Kappel ideale Voraussetzungen für solch eine Veranstaltung. Anmeldungen sind unter Telefon 07720/ 3 12 01 oder Mail: walter.erne@fc-kappel.de möglich. Meldeschluss ist am 30. Juni.