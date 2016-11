Niedereschach Bei Sportabzeichen ausgezeichnet abgeschnitten

Dass Menschen sich bewegen und somit etwas für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden tun, ist Volz eine Herzensangelegenheit. Er freute sich, gemeinsam mit Bürgermeister Martin Ragg die jungen Sportler, die das Sportabzeichen erworben haben, im Rathaus zu ehren. Es mache die Kinder und Jugendlichen stolz, wenn sie zur Übergabe des Sportabzeichens in das Rathaus eingeladen und dort vom Bürgermeister begrüßt werden, erzählte Volz. Das sei nicht in jeder Gemeinde so.

Volz begrüßte die Jungen und Mädchen und deren Eltern und Großeltern, die der Übergabe beiwohnten. Sehr gefreut hat er sich zudem, an diesem Abend auch zwei Familien das Familiensportabzeichen zu überreichen. Dieses gibt es, wenn mindestens drei Personen aus einer Familie aus mindestens zwei Generationen gemeinsam das Abzeichen erwerben. Bei der Familie Brugger waren es die Mutter und drei Töchter, bei der Familie Tranzer der Sohn, dessen Eltern und ein Onkel sowie eine Tante.

Dass einigen ganz besonders sportlichen Jungen und Mädchen der Erwerb des deutschen Sportabzeichen zu wenig war und sie deshalb auch noch die Mehrkampfnadel erworben haben, freute den Leichtathleten Bodo Volz besonders.