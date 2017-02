Niedereschach Bei Baumstellen sind Narren mächtig gefordert

Doch aller guten Dinge sind bekanntlich drei, in einem erneuten Anlauf wurde der Baum trotz erneut einsetzender heftiger Windböen in die Höhe gehievt und rutsche schließlich unter lautstarkem Beifall der umstehenden Narren in die vorgesehene Verankerung. Ziemlich viel Mühe und Aufhebens diesmal um den Narrenbaum, der sich ja bekanntlich nicht allzu lange als Symbol der närrischen Herrschaft im Ort erfreuen darf, denn bereits am kommenden Dienstag wird er schon wieder der Motorsäge zum Opfer fallen.

Auch in der Schule und am Kindergarten waren die Niedereschacher Narren von der Deifelzunft, den Lehr-Hexen und der Narrenzunft am gestrigen Schmotzige Dunnschtig in Aktion und befreiten dort die Kinder und Schüler.