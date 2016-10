Niedereschach Begeisterung in Komplimente verpackt

Niedereschach-Fischbach. Sowohl bei der Umsetzung der Sanierungsmaßnahme bezüglich der L181 sei man großartig unterstützt worden, ebenso wie bei der Verbesserung der Verkehrssicherheit in der Fischbach Ortsmitte, waren sich Bürgermeister Martin Ragg und Ortsvorsteher Peter Engesser einig.

Diese Unterstützung wisse man zu schätzen. Im Gegensatz zum Land Baden-Württemberg halte der Landkreis Schwarzwald-Baar seine Straßen in einem guten Zustand. Ein Kompliment gab es auch für die Straßenmeisterei, die, nachdem die Gemeinde entsprechende Pläne von einem Fachbüro hat erstellen lassen und diese mit den zuständigen Stellen abgeklärt hat, sehr schnell reagiert und die besprochenen Markierungen und Verkehrsschilder in Eigenregie angebracht hat. "Ich kann der Straßenmeisterei nur ein Kompliment machen, das hat schnell und gut funktioniert", so Ortsvorsteher Peter Engesser.

Auch die in der Sitzung anwesende Vertreterin der Elterninitiative Sicherer Schulweg, Sandra Schlenker, zeigte sich von der schnellen und gelungenen Umsetzung am Montagabend hellauf begeistert. Vor dem Hintergrund eines kurz zuvor passierten Verkehrsunfalls, bei dem ein Kind angefahren und verletzt wurde, fand am 25. August in der Fischbacher Ortsmitte ein Vor-Ort-Termin mit den Experten der Verkehrsschau zusammen mit Bürgermeister Martin Ragg, Hauptamtsleiter Jürgen Lauer, Ortsbaumeister Leopold Jerger und Vertretern der Initiative Sicherer Schulweg statt. Innerhalb der vergangenen 30 Monate kam es dort zu vier polizeilich registrierten Verkehrsunfällen.