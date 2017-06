Niedereschach Bauland frisst die Ackerflächen

Niedereschach. "Freiflächen sind nicht vermehrbar, und verbaute Flächen sind unwiederbringlich weg", so Obergfell, der die Sorgen und Nöte der Landwirte in der Gesamtgemeinde auch als selbst Betroffener sehr ernst nimmt. Vor allem betroffen seien die Landwirte im Kernort Niedereschach, wo angesichts des insgesamt natürlich erfreulichen Wirtschaftsbooms die dortigen Betriebe kräftig in Neubauten investierten, um wettbewerbs- und zukunftsfähig zu sein.

Hinzu komme, dass Niedereschach in den vergangenen Jahrzehnten ein kräftiges Bevölkerungswachstum zu verzeichnen hatte, was wiederum auch damit zusammenhänge, dass es im Niedereschacher Gewerbegebiet viele Arbeitsplätze gebe und die Gemeinde über eine bislang sehr gute Infrastruktur verfüge. "Da greift ein Zahnrad ins andere", so Bürgermeister Martin Ragg. Als logische Folge seines klaren Bekenntnisses zur heimischen Wirtschaft mit seiner gesunden Mischung aus Industrie, Gewerbe, Handwerk, Handel und Dienstleistungen und Mitbegründer der Existenzgründungsoffensive Niedereschach (EGON) versucht er, die Bauwünsche der Menschen und auch Expansionspläne der heimischen Betriebe zu unterstützen.

In den Reihen der Landwirtschaft macht sich der Schultes bei den daraus resultierenden Grundstücksverhandlungen jedoch keine Freunde, denn für die Landwirte sind ihre Wiesen- und Ackerflächen von elementarer Bedeutung, entsprechend sind Interessenskonflikte vorprogrammiert und die Verhandlungen gestalten sich oft schwierig, zumal gerade im Kernort Niedereschach in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten große Flächen verbaut wurden.