Niedereschach Bauarbeiten sollen bald beginnen

Gemeinderat Edgar Lamparter regte in der Dezembersitzung an, den aus seiner Sicht etwas knapp kalkulierten Verkaufspreis etwas zu erhöhen, damit die Gemeinde einen entsprechenden finanziellen Puffer habe, zumal man nicht wisse, wie das Ausschreibungsergebnis ausfalle. Hierzu erklärte Rechnungsamtsleiter Alfred Haberstroh, dass man mit den 51 Euro pro Quadratmeter für eine Gewerbegebietsfläche in Fischbach mehr oder weniger an der oberen preislichen Grenze liege. Man wolle keinesfalls, dass der Gewerbegrundstückspreis in Fischbach noch teurer werde.

Der Preis – und darauf wies auch Bürgermeister Martin Ragg hin – sei für Fischbach bereits jetzt sehr hoch und alles andere als ein "Schnäppchen".

Fischbachs Ortsvorsteher Peter Engesser ist jedenfalls froh, dass die Erschließung des Gewerbegebiets Riedwiesen-Mitte nun endlich in Angriff genommen wird. Er hofft und wünscht, dass die Flächen nach der Erschließung bald wieder verkauft sind, damit das Geld wieder in die Gemeindekasse zurückfließt. Ein gutes Verkaufsargument für die Gewerbeflächen in Fischbach ist die Tatsache, dass sämtliche Grundstücke dort noch in diesem Frühjahr mit einem Glasfaseranschluss versehen werden. Ein "Pfund", mit dem man "wuchern" kann, denn es ist unbestritten, dass der Glasfaseranschluss für alle Betriebe immer wichtiger wird.