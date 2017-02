Niedereschach Autoren übertreiben in ihrer Jubiläumsausgabe mächtig

Kürzlich gingen Mitglieder der Narrenzunft wieder von Haus zu Haus und brachten das närrische Blatt zum "Wahnsinnspreis" unter das Volk. Die Ausgabe zum 44. Geburtstag wurde dabei im Stile einer Boulevard-Zeitung gefertigt. An den Überschriften wurde deutlich, dass kräftig übertrieben wurde. So soll die Unesco die Fischbacher Fasnet zum "Weltkulturerbe" erklärt haben und der FC 1920 soll durch einen 4:2 Erfolg auf heimischen Rasen den deutschen Rekordmeister Bayern München nicht nur geschlagen, sondern damit dessen Abstieg in die zweite Liga besiegelt haben. Zudem soll der FC Fischbach mit diesem Erfolg 2017 erstmals in der Vereinsgeschichte gar Deutscher Meister geworden sein.

Angesichts dieser unglaublichen Schlagzeilen nahmen sich die Missgeschicke, die im Blatt glossiert wurden, eher bescheiden aus. Wen kümmert es da, dass beispielsweise der altgediente Anglerkamerad Winfried Seemann beim Forellen-Räuchern 50 Forellen durch "Überhitzung und Saunatemperaturen ungenießbar gemacht hat" oder Stefan Kälble mit dem falschen Auto zur TÜV-Abnahme gefahren ist. Oder dass sich "Poldi" Eckard Link von einem täuschend echt aussehenden, auf spielende Kinder aufmerksam machenden und von der Nachbarfamilie am Straßenrand aufgestellten "Holzmännchen" beobachtet gefühlt und deshalb bei Roland Schlenker um Hilfe gefragt hat.

