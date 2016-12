Niedereschach Autoren können Beiträge für Narrenblatt liefern

2017 feiert die Zunft das närrische, 44-jährige Bestehen und für den geplanten Umzug am Fastnachtssonntag haben sich bereits zahlreiche Zünfte mit über 1000 Hästrägern angemeldet (wir berichteten). Es ist klar, dass die Bodenackerhalle an diesem Tag nicht ausreichen wird.

Deshalb ist geplant, auf dem angrenzenden Schulgelände ein Festzelt aufzustellen. Damit sich dies auch lohnt, plant die Zunft am Fastnachtsfreitag eine große Partynacht, für die sogar ein Shuttleverkehr eingerichtet werden soll.

Auch der Zunftball am Fastnachtssonntag soll etwas ganz Besonderes werden. "Das Beste aus 44 Jahren Narrenzunft Fischbach" will man dabei bieten. Alle Akteure der vergangenen 44 Jahren sollen deswegen in Kürze angeschrieben und gebeten werden, sich mit einer ihrer früheren närrischen Darbietungen am Programm zu beteiligen.