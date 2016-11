Niedereschach-Kappel. In den frühen Morgenstunden des Sonntags ist laut Polizei der Fahrer eines Kleinwagens im kurvigen Bereich der Eschachstraße unterwegs gewesen, hat hierbei eines Grundstücksbegrenzung gestreift und so das Auto auf die Seite geworfen. Der junge Mann hatte Glück und wurde nicht verletzt. An dem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.