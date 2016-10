Niedereschach Auto brennt nach Unfall lichterloh

Hand in Hand und für die anwesenden Zuschauer von Niedereschachs Gesamtkommandant Jürgen Seemann fachmännisch kommentiert, gingen die Wehrmitglieder die verschiedenen notwendigen Rettungsmaßnahmen an. Bei der Wehr lag die Einsatzleitung in den Händen von Elmar Roth, der unterstützt von einem Führungsassistent und den Gruppenführern ebenso umsichtige und gute Arbeit leistete, wie auf Seiten des DRK Einsatzleiterin Margarete Elsner. Mit vor Ort war beim DRK auch Bereitschaftsärztin Ursula Engesser, die auf jeden Handgriff der Bereitschaftsmitglieder achtete, die Übergabe der Verletzten und teils bewusstlosen Personen und die eingeleiteten Erstversorgungsmaßnahmen genau verfolgte und am Ende sehr zufrieden damit war, wie sich Helferinnen und Helfer des DRK dabei in fachlicher Hinsicht präsentierten. Gleiches gilt für die Gesamtkommandant Jürgen Seemann, der gleichzeitig auch Kommandant der Fischbacher Wehr ist. Auch er zeigte sich mit dem Übungsverlauf ebenfalls rundherum zufrieden.