Drei junge Musikerinnen ehrte Sascha Vosseler, Vorsitzender der Bläserjugend des Musikverein Harmonie Niedereschach beim Konzertabend. Lorena Schütz und Caroline Storz haben die Prüfungen des Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Bronze abgelegt. Katharina Bantle hat die Prüfung für das Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Silber mit Bravour bestanden. Sascha Vosseler überreichte die Urkunde für das erworbene silberne Leistungsabzeichen an Katharina Bantle, die in die aktive Kapelle wechselt. Foto: Bantle