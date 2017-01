Dass sich junge Menschen ihren Traum erfüllen können, wenn sie nur daran glauben, zeige Nico Hug (rechts), sagte Bürgermeistern Martin Ragg bei der Ehrung von Sportlern aus Niedereschach. Er ehrte Hug für seine Leistungen im Fußball. Hug spielte 2016 nicht nur für den SC Freiburg in der A Junioren-Bundesliga, sondern auch in der U 18 Nationalmannschaft. Für ihre Leistungen in der Leichtathletik-Disziplin Dreisprung wurde Anna Reisch geehrt. Sie konnte die Ehrung nicht persönlich entgegennehmen. Foto: Bantle