Niedereschach Ausgezeichnete Jungmusiker

Vom Dirigenten der Trachtenkapelle Thomas Riedlinger, zugleich Vertreter des Blasmusikverbandes Schwarzwald-Baar, wurden mit Maximilian Kneipp, Manuel Kneipp und Finn Kammerer gleich drei jungen Musikern der Trachtenkapelle die Urkunde und die Anstecknadel für das von ihnen abgelegte Jugendmusiker-Leistungsabzeichen Junior ausgehändigt.

Das Junior-Abzeichen sei das erste Abzeichen in der Leiter der Prüfungshierarchie für Jungmusiker, mit wichtigen ersten Erfahrungen auch des Prüfungsablaufs vor den weiteren Auszeichnungen in Form des Leistungsabzeichens in Bronze, Silber und Gold, erläuterte Thomas Riedlinger.