Niedereschach Ausgezeichnete Ergebnisse erzielt

Niedereschach. Bodo Volz hat die Berechtigung, die Prüfungen für das Abzeichnen abzunehmen. Dabei erweist er sich immer wieder als Motivator und gibt als mit der Leichtathletik bestens vertrauter Sportsmann immer wieder wertvolle Tipps.

Dass Menschen sich bewegen und somit etwas für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden tun, ist Volz eine Herzensangelegenheit. Er freute sich, am Dienstagabend gemeinsam mit Bürgermeister Martin Ragg die jungen Sportler, die das Sportabzeichen erworben haben, im Rathaus zu ehren.

Es mache die Kinder und Jugendlichen stolz, wenn sie zur Übergabe des Sportabzeichens in das Rathaus eingeladen und dort vom Bürgermeister begrüßt werden, erzählte Volz. Das sei nicht in jeder Gemeinde so.