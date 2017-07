Niedereschach Aus Autoreifen werden Getriebeteile

Kunststoffgranulat wird vorab nicht bearbeitet

Und so sehen die einzelnen Arbeitsschritte aus: Zunächst wird die Oberfläche des Reifens abgehobelt und zerkleinert. Dem wird rohes Kunststoff-Granulat ohne Vorbearbeitung beigemischt. Das Gemisch wird erhitzt, so dass in kürzester Zeit ein neues Material entsteht, aus dem wiederum neue Kunststoffprodukte hergestellt werden. Zum Beispiel Getriebeteile, Stoßfänger und Paletten. Je nachdem, in welchem Verhältnis die einzelnen Komponenten gemischt werden, wird das Endprodukt mal biegsamer, mal härter.

Am Kunststoffzentrum in Würzburg hat Pankoke das neue Verfahren getestet. "Wir haben den Beweis angetreten, dass das, was wir vorhaben, auch funktioniert", sagt er. Möglich wurde dieser Versuch mit Mitteln aus einem staatlichen Förderprogramm.

Jetzt soll es noch konkreter werden: "Im Moment suchen wir einen technischen Partner, mit dem wir unsere Idee umsetzen können. Gezeigt, dass es funktioniert, haben wir", sagt Pankoke. Ein Termin mit den Spitzen des Umweltministeriums vor wenigen Wochen sollte helfen, neue Kontakte zu potenziellen Partnern knüpfen.

"Ursprünglich wollten wir ein neues Unternehmen gründen", berichtet Pankoke. Daher hat er das Projekt schon beim "Elevator Pitch" in Niedereschach vorgestellt, bei dem Erfindert die Investoren im Publikum für neue Ideen begeistert wollen.

Doch ein Blick auf das Alter von Pankoke und seinen Geschäftspartnern habe klar gemacht, dass es doch geschickter sei, einen technischen Partner ins Boot zu holen, der die komplette Infrastruktur mit Maschinen und Fuhrpark stellt.

Die ersten Gespräche seien schon im Gange, wie Pankoke im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten berichtet. Vielleicht wird die Idee aus Niedereschach das Reifen-Entsorgungsproblem lösen, Meerwasser reinigen –­ und die Strände sauberer machen.