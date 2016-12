Niedereschach Auftrag für Gutachten

Gemeinderat Edgar Lamparter wollte wissen, wie die Gemeinde sowohl bei der Baugrunduntersuchung als auch bei der zuvor beschlossenen schalltechnischen Untersuchung die Firmen ausgewählt habe. Ortsbaumeister Leopold Jerger erläuterte, dass man mit Blick auf die Dringlichkeit der Südumfahrung nichts "Experimentelles" ausprobieren wolle, sondern sich an zwei bewährte, der Gemeinde bekannte Firmen gewandt habe, mit denen man schon bei früheren Gelegenheiten zusammengearbeitet und gute Erfahrungen gemacht habe. Man habe im Grunde genommen auf bewährte Büros gesetzt.

Auch Tragfähigkeit der Straße soll überprüft werden

Gemeinderat Armin Müller fragte, ob in dem Baugrundgutachten auch die Tragfähigkeit der Straße mit überprüft werde. Jerger sagte, dass dem so sei. Mit Blick auf die Schadstofferkundung rechnet Jerger lediglich mit geogenen Belastungen, nicht jedoch mit von Menschenhand herbeigeführten Belastungen, die beim Bodenabtrag eventuell für teure Entsorgungskosten sorgen würden. Im Gebiet, in dem die Südumfahrung geplant ist, seien keinerlei sonstige Altlasten bekannt.