Niedereschach Auf Gemeinde kommen Kosten zu

Das Angebot umfasse verschiedene Bereiche, welche von ihren Aufgaben und Zielsetzungen her in der pädagogischen Arbeit differenziert zu betrachten seien. Hierzu nannte Lauer beispielsweise die Kernzeitenbetreuung im Rahmen der Ganztagesbetreuung, die Schulsozialarbeit in der Primar- und Sekundarstufe. Der Umfang der Schulsozialarbeit steige durch die Zunahme von unterschiedlichen Problemlagen bei den Schülern sowie durch das Hinzukommen weiterer Klassenstufen am Standort Niedereschach.

Auch auf die Nachführung des bestehenden Vertrags mit der KitaPROfil gGmbH ging Lauer ein. Demnach habe diese den Beschluss gefasst, das Personal künftig am TVÖD orientiert zu entlohnen. Hierfür führe der Träger eine Vergütungsstruktur ein. Zum 1. September sei eine Nachverhandlung der Verträge erforderlich geworden. Die monatlichen Mehrkosten würden sich neben den Beträgen für die Schulsozialarbeit und Ganztagesbetreuung, auf die Ganztagesbetreuung in Kappel mit 208 Euro pro Monat, die Krankheitsvertretung an den Kitas mit 551 Euro im Monat und die Schulsozialarbeit mit 3188 Euro pro Monat auswirken. In der Summe belaufe sich der Gesamtbetrag auf rund 3950 Euro im Monat.

Die Einführung der Vergütungsstruktur in der KinderVilla sei für 2018 vorgesehen, so dass hierfür die verlässlichen Zahlen noch erhoben und der Gemeindeverwaltung vorgelegt werden müssen. Diese würden in der Betriebskostenplanung für das kommende Jahr berücksichtigt, wobei der Träger in der Berechnung der Personalkosten im Krippenbetrieb sich bereits am TVÖD orientiere und sich die Abweichungen nach Aussagen des Trägers im Rahmen der Tariferhöhungen halten dürfte.