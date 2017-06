Niedereschach Auf die Räder, fertig, los!

Die Vereinsmitglieder hoffen, dass sich besonders der heimische Nachwuchs aus Niedereschach und Umgebung Interesse zeigt und beim Rennsport hängen bleibt. Nicht zuletzt der Bund Deutscher Radfahrer würde sich über Nachwuchsfahrer freuen und begrüßt die Ausrichtung solcher Anfängerrennen sehr, heißt es in einer Pressemittelung. "Seit nunmehr zwölf Jahren gibt es den Sparkassen-Nachwuchscup, bei dem junge Kinder und Jugendliche zum Mitmachen eingeladen sind", erklärt der Initiator der Serie, Klaus Fehrle und ist stolz auf seine Einsteigerrennserie: "Am Ende des Jahres gibt es dann eine Gesamtwertung mit einer großen Pokalverleihung für die Seriensieger." Damit es gerecht zugehe, seien die Kids unterteilt in die Altersklassen U 9 bis U 17 und Jungs und Mädchen würden extra gewertet.

Aus dieser Serie sind laut Mitteilung schon viele Lizenzfahrer hervorgegangen – einige davon sind erfolgreich unterwegs. So wagte der Viktoria-Fahrer Jan Hugger vor zehn Jahren seine ersten Rennsportschritte mittels des Cups und holte sich die ersten Medaillen und Pokale. Jetzt löste er die dritthöchste Lizenz des Radsportweltverbandes UCI und startet für den Stuttgarter Kontinental-Rennstall 0711/Cycling.

Wer mitmachen möchte, braucht ein intaktes Fahrrad und einen Helm. Am Renntag kann man sich vor Ort bis 15 Minuten vor dem Start anmelden. Der erste Start ist am Samstag, 1. Juli, um 16 Uhr im Industriegebiet Wilhelm-Jerger-Straße. Dort finden auf einer abgesperrten Rennstrecke die Rennen der verschiedenen Altersklassen statt. Auch für Verpflegung vor Ort ist gesorgt.