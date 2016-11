Niedereschach Auf den Spuren von Giovanni

Niedereschach-Fischbach/Dauchingen (alb). Kürzlich fand auf Einladung der Seelsorgeeinheit An der Eschach in Fischbach eine interessante und spannende Woche statt. Im Pfarrhaus in Fischbach war die gebotene "Religiöse Kinderwoche (RKW)" ganz nach dem Geschmack der sechs- bis 14-jährigen Kinder.