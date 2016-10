Niedereschach Auch Zuhörer stimmen mit ein

Ganz nach dem Geschmack des Publikums war es, dass es sich um ein "Mitmach-Konzert" handelte. Bei "Töne der Freiheit" und den Liedtexten "Bleib bei mir, Herr" sowie "Jesu Friede, sei mit allen", waren die Zuhörer eingeladen, kräftig mitzusingen. Das von den beiden vereinten Posaunenchören dargebotene Konzert, war ein Genuss für die in der evangelischen Kirche versammelten Musikliebhaber und musikalisch breit gefächert.

Viele bekannte Gesichter in Besucherreihen

Es reichte von "Amazing Grace" von Richard Roblee und der schottischen Melodie "Highland Cathedral" (Satz: Matthias Schnabel) bis hin zu "Heal the world" von Michael Jackson (Satz: Ansgar Sailer), "Rock my Soul" von Traugott Fünfgeld bis hin zu Dizzy Stratfords "Friends for Life".

Günter Klotz dankte am Ende des Konzertes den nicht mit wohlverdientem Applaus sparenden Besuchern des Konzertes. Ihn freute es besonders, dass er in deren Reihen viele bekannte Gesichter aus der ganzen Region entdecken konnte.