Niedereschach Arbeitsplätze Dreh-und Angelpunkt

Niedereschach. Gereicht wurde die Brotspende von der Vereinsgemeinschaft Niedereschach und eröffnet mit gekonnter musikalischer Unterhaltung durch den Musikverein "Harmonie" Niedereschach unter der Leitung von Dirigent Thomas Solt.

Nach der Begrüßung durch den Sprecher der Niedereschacher Vereinsgemeinschaft, Karl-Heinz Wimmer, und den Segensworten von Pfarrer Peter Krech, folgte ein umfassender Rechenschaftsbericht Bürgermeister von Bürgermeister Martin Ragg. Im zurückliegenden Jahr 2016 habe die Gemeinde wieder wichtige Projekte in die Tat umsetzen können. Einige andere Vorhaben habe man angestoßen. Dies seien Projekte, welche die Gemeinde und damit auch den Gemeinderat und die Bürgerschaft in den kommenden Monaten und Jahren beschäftigen werden.

Konkret ging es dabei um die aus Sicht des Schultes außergewöhnliche Gesamtentwicklung von Gewerbe und Handwerk in der Gemeinde. "Arbeitsplätze und starke, ortsansässige Unternehmen waren und sind Dreh- und Angelpunkt für den Erfolg der Gemeinde", so das Gemeindeoberhaupt. Weitere Themen auf die Ragg einging waren künftige Gewerbegebietserweiterungen, das Wohnen in Niedereschach mit all seinen Facetten, der Ausbau der Nachbarschaftshilfsstrukturen, die Friedhofsumgestaltung, verbunden mit der Einführung neuer Bestattungsformen, die Situation in der Dauchinger Straße, der geplante Bau der Südumfahrung, die Flüchtlingspolitik, die Sanierung des Niedereschacher Schulgebäudes die laut Ragg eine "historische Dimension" habe. Neben dem Musikverein "Harmonie" wurde das Rahmenprogramm der rundherum gelungenen Veranstaltung vom "Eschach-Duo", bestehend aus Elke Schnekenburger und Harald Ritzmann sowie Auftritten des Bambini-Team der Twirling-Tanz-Sport-Gruppe (TTSG)Niedereschach und des WM- Duos der TTSG, bereichert und aufgelockert. Traditionell wurden bei der Brotspende kostenlos Getränke und auch Butter- und Schmalzbrote gereicht. Das Bewirtungsteam der Vereinsgemeinschaft leistete dabei beste Arbeit. Wer wollte konnte sich für den gelungenen Nachmittag mit einer kleinen Spende zugunsten den Sozialfonds der Gemeinde in einen eigens hierfür aufgestellten Spendentopf erkenntlich zeigen. Zum Schluss dankte Bürgermeister Martin Ragg allen, die sich im Zusammenhang mit der Organisation und Durchführung der Brotspende 2017 eingebracht haben.