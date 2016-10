Niedereschach Antrag der CDU abgeschmettert

Nach intensiver Prüfung der infrage kommenden Optionen ist die Gemeindeverwaltung gemeinsam mit der Schulleitung und den projektverantwortlichen Architekten, Thomas Scherlitz und Thomas Seemann, der grundlegenden und "felsenfesten Überzeugung", dass eine Sanierung des bestehenden Schulstandorts die wirtschaftlich, abwicklungstechnisch und ablauforganisatorisch optimale Lösung ist.

Die haushaltskorrespondierende Finanzierung, die förderoptimale Abwicklung, die Sanierung und die Herstellung des Anbaus während des regulären Unterrichts ohne Auslagerung in Containerlösungen sowie die bautechnische Ertüchtigung der soliden Grundsubstanz und die damit einhergehende bauphysikalische Ertüchtigung des Gesamtbauwerks seien nur einige der zahlreichen Argumente, die für die modulare Sanierungslösung sprächen.

"In vollständiger Übereinstimmung mit den beiden Architekten und der Schulleitung schlagen wir dem Gemeinderat daher vor, die Sanierung der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar in einzelnen Abschnitten zu beschließen", so Bürgermeister Martin Ragg und Jerger im Einklang.

Haushaltswirksam finanziert und bautechnisch begonnen werden soll im Jahr 2017 mit dem Bauabschnitt fünf und Teilen des Bauabschnittes eins. Dieser umfasst die Bereiche Sekretariat, Rektorat, Kopierraum, Lehrerzimmer, Lehrerbesprechung, Lehrer-WC, Lehrerzimmeranbau zuzüglich der Räume 36 bis 40 einschließlich Flur im Untergeschoss. Im Jahr 2018 soll der erforderliche Anbau haushaltswirksam finanziert und bautechnisch begonnen werden. Gemeint ist dabei ein aufgestelzter Verbindungs-Anbau mit 434 Quadratmetern Nutzfläche, in dem drei zusätzliche Klassenräume eingerichtet werden können. Die Kosten würden sich auf 1,415 Millionen Euro summieren. Im Jahr 2019 sei dann geplant, den mit Bauabschnitt eins bezeichneten Bereich im Haushalt zu finanzieren und bautechnisch zu beginnen.

An der Beratung bezüglich der Sanierung nahmen auch Rektor Peter Singer, Konrektor Rainer Morschl sowie die Architekten Thomas Scherlitz und Thomas Seemann teil. Auch die Vorsitzende des Schulfördervereins, Julia van der Hardt, war zugegen. Bürgermeister Martin Ragg wies darauf hin, dass man mit der Schulsanierung in Niedereschach schon "sehr, sehr lange" Zeit beschäftige. Jedem sei klar, dass dies erhebliche Kosten mit sich bringen werde. Man habe sich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Nun sei es an der Zeit, "Nägel mit Köpfen" zu machen.