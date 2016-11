Niedereschach Anmeldung geändert

Unterwegs sind die beiden am Sonntag, 4. Dezember, in Fischbach, Kappel und Schabenhausen sowie am Montag, 5. Dezember, im Kernort.

Der heilige Nikolaus von Myra (heutige Türkei) war ein Bischof und wurde als Wundertäter bezeichnet. Sein Todestag ist am 6. Dezember. Somit wurde dieser Tag zum Gedenktag und ein kirchlicher Festtag mit vielen Bräuchen.

Die Mitglieder des Trachtenvereins Reckhölderle wollen mit diesem Brauch den Kindern eine Freude bereiten. Im Gegenzug freuen sich auch der Nikolaus und Knecht Ruprecht, wenn die Kinder ein Gedicht oder Lied vorbereiten oder ein Bild malen. Den Mitgliedern des Trachtenvereins ist es wichtig, dass die Bedeutung des heiligen Nikolaus den Kindern bewusst wird.