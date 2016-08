Niedereschach Animé- und Pokémon-Figuren gehören zu den beliebtesten Formen

Das Spektrum reicht von komplizierten Burgenmodellen bis zu einfachen quaderförmigen Figuren. Da diese bei Kindern sehr beliebt und auch leicht herzustellen sind, will das Team vom Heimatmuseum den Kindern die Möglichkeit geben, sich selbst einmal an dieser Technik zu versuchen. Dabei werden neben dem Spaß am Ergebnis auch Fähigkeiten wie Fingerspitzengefühl, Feinmotorik, Geduld und konstruktives Denken gefördert.

Der Papiermodellbau ist – im Gegensatz zu den 50er- bis 70er-Jahren aus der Mode gekommen. Dabei gehörte er im 19. Jahrhundert zu den Standardbeschäftigungen im Kinderzimmer. Bekannt sind die beliebten Schreiber-Bögen Esslingen, die es auch heute noch in großer Vielfalt gibt. Beispiele dafür sind die Neuschwanstein und die Hohenzollern in der Ausstellung. Und doch gibt es immer noch eine Szene, die das Hobby weiterführt.

Autos oder Gebäude sind auch im Repertoire