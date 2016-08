In der Ferienzeit ist der Teufensee im Fischbacher Teufental für viele Angler aus nah und fern ein Anziehungspunkt der besonderen Art. Selbst vom Bodensee kommen Angler nach Fischbach, um, ausgestattet mit einer Tageskarte, am See zu angeln. Es geht vielen Anglern gar nicht so sehr um eine riesige Fangquote, sondern vielmehr um Stille und Ruhe und um die wunderbare Natur rund um den See, der mitten im Landschaftsschutzgebiet Teufental liegt und für Naturfreunde einem Paradies gleichkommt. Foto: Bantle