Niedereschach Angelverein "verabschiedet" sich

Zur "Abschiedsfeier" am vergangenen Sonntag war auch Fischbachs Ortsvorsteher Peter Engesser gekommen. Er dankte den Anglern für ihr Engagement, für diese nicht selbstverständliche tolle sonntägliche Leistung, allen voran Herbert Schlenker, der alles organisiert hat sowie dem gesamten engagierten Anglerteam.

Schlenker wiederum dankte Heinz Rapp, der den Anglern den Verkaufswaren zur Verfügung gestellt hat, Helmut Flaig, in dessen Gebäude man den Strom für den Verkaufswagen anschließen konnte und der Familie von Florian Munz-Schon sowie Christa Munz, die zur Taubenmarktzeit und damit auch während der Bewirtungszeit des Angelvereins, die WC-Anlage des Kreuz, trotz Renovierungsphase, zur Verfügung gestellt haben. "Das war einfach eine tolle Gemeinschaftsleistung", lobte Engesser, dem wie den Anglern der Sinkinger Taubenmarkt sehr am Herzen liegt. Auch Claus Zoch als Vorsitzender des Verein Sinkinger Taubenmarkt, ist den Anglern für ihren Einsatz in den vergangenen Monaten sehr dankbar und freut sich sehr, dass ab dem kommenden Sonntag das Kreuz wieder offen ist und damit rund um den Markt wieder alles seinen gewohnten Gang nimmt.

Für alle die in den vergangenen Monaten im Einsatz waren, gab es als Dankeschön neben vielen, lobenden Worten aus den Händen von Herbert Schlenker als Präsent das Buch "Natur& Kultur" entlang der Badischen und Württembergischen Eschach von Siegfried Harr und Karl-Heinz Faisst.