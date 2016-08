Niedereschach Andy Görlich wird verabschiedet

Da der Beschluss 2015 ungültig war, habe man das vergangene Jahr genutzt, um noch einmal einen Vorschlag zu erarbeiten. Damals hatte man beschlossen, die Beiträge anzuheben, um zu vermeiden, dass der Verein von der Hand in den Mund leben muss, denn in erster Linie, so der Vorsitzende, Johannes Korte, sei man ein Sport- und kein Festverein. Ziel war es, die Beitragszahlung fairer zu verteilen, das heißt, dass der Beitrag auch dort bezahlt wird, wo er anfällt. "Es geht uns nun nicht darum, viel mehr Beiträge zu erhalten. Wir sind ein Verein, der schon immer die Familien unterstützt hat. Uns geht es in erster Linie um die faire Verteilung und langfristig gesehen um eine einfachere Mitgliederverwaltung. Den anfänglichen, extremen Aufwand zur Umstellung der Beiträge, nehmen wir gerne in Kauf", so Korte. Beschlossen wurde die Festlegung der Mitgliedsbeiträge auf 35 Euro pro Jahr, ausgenommen Ehrenmitglieder, und die Einführung eines Familienbeitrages von maximal 70 Euro pro Jahr. Der Familienbeitrag muss schriftlich beantragt werden. Jugendliche ab 18 Jahren können nicht mehr in ihn eingebunden werden. Der Vorstand entscheidet über die Einstufung im Rahmen der von der Jahreshauptver-sammlung vorgegebenen Beträge.

Neben der Entscheidung zu den Mitgliedsbeiträgen gab es auch noch einen treuen FCler zu verabschieden. Andy Görlich trat 2014 als Beisitzer in den Vorstand ein und musste nach nur zwei Jahren sein Amt aus beruflichen Gründen wieder abgeben. Als Spielführer der zweiten Mannschaft war er außerdem ein wichtiges Bindeglied zwischen der Mannschaft und dem Vorstand, wie Korte betonte.