Niedereschach An abgestelltem Auto Radmuttern abgeschraubt

Niedereschach (alb). Die Frau hatte ihren schwarzen Passat auf den Parkplätzen entlang der Eschach abgestellt. An dem Fahrzeug wurden am Freitag, 18. November, zwischen 14 und 18.30 Uhr sämtliche Radmuttern abgeschraubt. Ohne dies zu bemerken, fuhr die Frau los. Die vier Räder waren nur noch an der "Sicherheitsmutter" befestigt. Unterwegs bemerkte die Frau, dass etwas mit den Rädern nicht stimmte. Sie stoppte die Fahrt und stellte dann fest, was passiert war. An eine Weiterfahrt war nicht mehr zu denken. Sie ließ sich abholen, es mussten zunächst neue Radmuttern besorgt und angebracht werden. Wer Hinweise geben kann, sollte sich bei der Polizei unter Telefon 07721/60 10 oder im Rathaus unter Telefon 07728/6 48 32 melden.