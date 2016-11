Niedereschach "Alter Bekannter" kehrt in Kapelle zurück

So hat er bereits 2001 in Obereschach die Jugendkapelle gegründet und war der Initiator eines zukunftsorientieren theoretischen und praktischen Ausbildungskonzepts. Außerdem wirkte er von Anfang an im neugegründeten Verbandsjugendblasorchester Schwarzwald-Baar mit. "Die gesamte Vorstandschaft kenne ich sehr gut, die Kappeler Trachtenkapelle ist ein super Team und es läuft rund, weil die Mannschaft gut zusammen harmoniert." Das gehöre für ihn genauso dazu wie der musikalische Erfolg, der sich nur einstelle, wenn man ein gutes Team habe, freut sich Andreas Hirt auf seine neue Tätigkeit.

Als Vorsitzender der Trachtenkapelle erhofft sich Johannes Link ein länger anhaltendes Dirigat und schätzt sich überglücklich, dass ein Dirigent wie Andreas Hirt die Trachtenkapelle als relativ kleines Orchester übernommen habe. "Ich denke, mit ihm sind wir für Zukunft bestens aufgestellt und ich gehe davon aus, dass der Kapelle nicht schon wieder in zwei Jahren ein Dirigentenwechsel bevorsteht."

Was der Trachtenkapelle aber keineswegs geschadet, sondern sie eher angespornt habe, da beides junge Dirigenten waren, offen und zugänglich für neue Interpretationen. Mit dem neuen Dirigenten sollen die bisherigen musikalischen Schwerpunkte beibehalten werde, betonen Dirigent und Vorsitzender. Das wichtigste für ihn sei, so Andreas Hirt, dass es Spaß macht, natürlich in Verbindung mit Qualität, Disziplin und Anspruch. Der Unterhaltungsbereich sei ihm musikalisch genauso wichtig wie auch der konzertante Bereich, die Mischung mache es aus. Dabei wolle man auch nicht an alten Zöpfen festhalten, sondern auch Neues einüben, was die Musiker motiviert und letztlich auch das Publikum zufrieden stelle.

Seinen ersten Auftritt mit der Trachtenkapelle hat Hirt beim Weihnachtsstadel am 17. Dezember, eine neue Art von Veranstaltung, die so in Kappel bisher noch nicht stattgefunden hat. Gespielt wird Weihnachtsmusik aus verschiedenen Ländern in verschiedenste Formationen von Blech- und Holzbläsern sowie Gesang mit Jugendorchester, der Ausbildungsabteilung und Hauptorchester in einer festlich geschmückten Halle.