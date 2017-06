Niedereschach Alte Säge – neues Leben

Die Werkstube ist ein Raum der Kreativen, Künstler und Denker. Alles Mögliche ist dort machbar, angefangen von Strickkaffee, Workshops bis hin zu Yogastunden, Kinderbetreuung und vielem mehr. Im Laden finden sich jede Menge Dinge, die das Leben schöner und bezaubernder machen können. Zudem gibt es dort bequeme und nachhaltige Mode. In den Laden integriert wurde das Bistro. Stolz ist Tajana Werner auf ihr rund 20-köpfiges Team.

Als grandios bezeichnet Tajana Werner die zurückliegende Zusammenarbeit mit den am Bau beteiligten Handwerkern. Unglaublich gute Firmen seien da im Einsatz gewesen, die jede noch so schwierige handwerkliche Herausforderung mit Bravour gemeistert haben. Während der Bauzeit sei man wie eine große Familie zusammengewachsen, so Tajana Werner.