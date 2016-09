Niedereschach Alte Bekannte treffen sich am offenen Feuer

Spanferkel gart einen halben Tag lang neben dem offenen Feuer

Vor diesem Hintergrund lud die Narrenzunft zum Helferfest in und um den Vereinsschuppen neben der Bodenackerhalle ein. Dabei war es Zunftmeister Christoph Droxner eine Herzensangelegenheit allen zu danken, die die Zunft einmal mehr unterstützt haben.

Er freute sich, dass so viele zum Helferfest gekommen waren, darunter auch Ortsvorsteher Peter Engesser mit seiner Frau Margrit. Das Helferfest sei einmal im Jahr die Gelegenheit, einmal zusammenzusitzen und sich in geselliger Runde auszutauschen. In der heutigen, schnelllebigen Zeit sei dies besonders wichtig.